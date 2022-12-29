Окупанти завдали 51 удар по прикордонним районам Сумщини

Деталі

Білопільська громада: ворог вів мінометний вогонь, 34 "прильоти". Внаслідок обстрілу пошкоджений приватний будинок. Там вибиті вікна та зруйнований паркан.

Краснопільська громада: росіяни скинули із безпілотника 4 вибухівки по прикордонню. Також двічі відкривали вогонь з мінометів. Загалом було 9 прильотів.

Великописарівська громада: армія рф обстріляла з гелікоптера прикордоння. Випустили 4 ракети НУРС.

У всіх випадках без жертв. Також повідомляється, що за сьогодні сили ППО збили 2 крилаті ракети над Сумською областю.

Нагадаємо

У ДПСУ повідомили, що протягом грудня місяці російські окупанти завдали понад 150 ударів по території Чернігівської та Сумської областей.