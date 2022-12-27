Протягом грудня окупанти понад 150 разів обстріляли Сумщину та Чернігівщину - ДПСУ

Цитата

“На жаль, росія не припиняє свого терору. Щодня прикордоння українських деокупованих областей піддається обстрілам. Як і раніше, більшість обстрілів зазнає Сумщина, проте і прикордоння Чернігівщини також потерпає від ударів російської федерації. З початку цього місяця було нанесено рф більше ніж 150 обстрілів по території Чернігівської та Сумської областей”, – сказав Демченко.

Доповнення

За інформацією голови Сумської ОВА від 27 грудня, російські окупаційні війська знову обстріляли прикордонні населені пункти Сумщини із самохідних артилерійських установок (САУ). Під обстріли потрапили дві громади.