Протягом грудня окупанти понад 150 разів обстріляли Сумщину та Чернігівщину - ДПСУ
Київ • УНН
КИЇВ. 27 грудня. УНН. Протягом грудня місяці російські окупанти завдали понад 150 ударів по території Чернігівської та Сумської областей. Про це під час брифінгу повідомив помічник голови Держприкордонслужби України - прессекретар Андрій Демченко, передає кореспондент УНН.
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“На жаль, росія не припиняє свого терору. Щодня прикордоння українських деокупованих областей піддається обстрілам. Як і раніше, більшість обстрілів зазнає Сумщина, проте і прикордоння Чернігівщини також потерпає від ударів російської федерації. З початку цього місяця було нанесено рф більше ніж 150 обстрілів по території Чернігівської та Сумської областей”, – сказав Демченко.
Доповнення
За інформацією голови Сумської ОВА від 27 грудня, російські окупаційні війська знову обстріляли прикордонні населені пункти Сумщини із самохідних артилерійських установок (САУ). Під обстріли потрапили дві громади.