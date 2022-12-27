Рашисти вкотре атакували прикордоння Сумщини із САУ - голова ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 27 грудня. УНН. Російські окупаційні війська знову обстріляли прикордонні населені пункти Сумщини із самохідних артилерійських установок (САУ). Під обстріли потрапили дві громади. Про це повідомляє УНН з посиланням на допис голови Сумської ОВА Дмитра Живицького.
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"Після 22 години вечора, 26 грудня, росіяни із САУ обстріляли Середино-Будську громаду. Було 4 прильоти", - написав він в Telegram.
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Також, він розповів, що близько 6 години ранку, 27 грудня, противник відкрив вогонь по Зноб-Новгородській громаді. Було 2 прильоти з САУ.
Зазначається, що внаслідок ворожих атак жертв та руйнувань немає.
Доповнення
Окупаційна російська армія 23 рази обстріляла 3 громади Сумської області. Під ворожим вогнем опинилися: Середино-Будська, Есманьська та Білопільська громади.