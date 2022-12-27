Рашисты снова атаковали пограничье Сумской области из САУ - глава ОВА

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КИЕВ. 27 декабря. УНН. Российские оккупационные войска снова обстреляли приграничные населенные пункты Сумской области из самоходных артиллерийских установок (САУ). Под обстрелы попали две громады. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого.

Цитата

"После 22 часов вечера, 26 декабря, россияне из САУ обстреляли Середино-Будскую громаду. Было 4 прилета", - написал он в Telegram

Детали 

Также, он рассказал, что около 6 часов утра, 27 декабря, противник открыл огонь по Зноб-Новгородской громаде. Было 2 прилета из САУ.

Отмечается, что в результате вражеских атак жертв и разрушений нет.

Дополнение

Оккупационная российская армия 23 раза обстреляла 3 громады Сумской области. Под вражеским огнем оказались: Середино-Будская, Эсманьская и Белопольская громады. 

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