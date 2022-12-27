Рашисты снова атаковали пограничье Сумской области из САУ - глава ОВА

Цитата

"После 22 часов вечера, 26 декабря, россияне из САУ обстреляли Середино-Будскую громаду. Было 4 прилета", - написал он в Telegram.

Детали

Также, он рассказал, что около 6 часов утра, 27 декабря, противник открыл огонь по Зноб-Новгородской громаде. Было 2 прилета из САУ.

Отмечается, что в результате вражеских атак жертв и разрушений нет.

Дополнение

Оккупационная российская армия 23 раза обстреляла 3 громады Сумской области. Под вражеским огнем оказались: Середино-Будская, Эсманьская и Белопольская громады.