Артилерія та міномети: окупанти обстріляли громади Сумщини
Київ • УНН
КИЇВ. 26 грудня. УНН. Окупаційна російська армія 23 рази обстріляла 3 громади Сумської області. Під ворожим вогнем опинилися: Середино-Будська, Есманьська та Білопільська громади.
Про це повідомив очільник Сумської військової адміністрації Дмитро Живицький, пише УНН.
Деталі
▪️ Середино-Будська громада: одна ворожа міна розірвалася на прикордонні.
▪️ У Есманьській громаді ворог вів мінометний обстріл, 16 прильотів.
▪️ Білопільська громада: противник застосував артилерію, 6 прильотів.
У всіх випадках без жертв та руйнувань.
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