Артиллерия и минометы: оккупанты обстреляли общины Сумской области
Киев • УНН
КИЕВ. 26 декабря. УНН. Оккупационная российская армия 23 раза обстреляла 3 общины Сумской области. Под вражеским огнем оказались: Средино-Будская, Эсманьская и Белопольская общины.
Об этом сообщил глава Сумской военной администрации Дмитрий Живицкий, пишет УНН.
Детали
▪️ Средино-Будская община: одна вражеская мина разорвалась на пограничные.
▪️ В Эсманьской общине враг вел минометный обстрел, 16 прилетов.
▪️ Белопольская община: противник применил артиллерию, 6 прилетов.
Во всех случаях без жертв и разрушений.
Напомним
Оккупанты под вечер обстреляли Харьков. Информацию подтвердил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.