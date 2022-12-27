В течение декабря оккупанты более 150 раз обстреляли Сумскую и Черниговскую области - ГПСУ

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“К сожалению, россия не прекращает свой террор. Ежедневно пограничные украинские деоккупированные области подвергаются обстрелам. Как и раньше, большинству обстрелов подвергается Сумская область, однако и пограничье Черниговской области также страдает от ударов российской федерации. С начала этого месяца было нанесено более 150 обстрелов по территории Черниговской и Сумской областей”, – сказал Демченко.

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По информации главы Сумской ОВА от 27 декабря, российские оккупационные войска снова обстреляли пограничные населенные пункты Сумской области из самоходных артиллерийских установок (САУ). Под обстрелы попали две громады.