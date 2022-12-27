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В течение декабря оккупанты более 150 раз обстреляли Сумскую и Черниговскую области - ГПСУ

В течение декабря оккупанты более 150 раз обстреляли Сумскую и Черниговскую области - ГПСУ

Киев • УНН

 • 261711 просмотра

КИЕВ. 27 декабря. УНН. В течение декабря месяца российские оккупанты нанесли более 150 ударов по территории Черниговской и Сумской областей. Об этом в ходе брифинга сообщил помощник главы Госпогранслужбы Украины – пресс-секретарь Андрей Демченко, передает корреспондент УНН.

Цитата

“К сожалению, россия не прекращает свой террор. Ежедневно пограничные украинские деоккупированные области подвергаются обстрелам. Как и раньше, большинству обстрелов подвергается Сумская область, однако и пограничье Черниговской области также страдает от ударов российской федерации. С начала этого месяца было нанесено более 150 обстрелов по территории Черниговской и Сумской областей”, – сказал Демченко.

Дополнение

По информации главы Сумской ОВА от 27 декабря, российские оккупационные войска снова обстреляли пограничные населенные пункты Сумской области из самоходных артиллерийских установок (САУ). Под обстрелы попали две громады.

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