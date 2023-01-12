Оккупанты нанесли 5 ракетных и 12 авиационных ударов по Украине – Генштаб

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«В течение суток российские оккупанты нанесли 5 ракетных, все по мирным городам Константиновка, Краматорск и Запорожье, а также 12 авиационных ударов. Совершили 4 обстрела из реактивных систем залпового огня», - говорится в сообщении.

Сообщается, что угроза нанесения врагом авиационных и ракетных ударов остается на всей территории Украины.

Отмечается, что на Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях без существенных изменений, наступательных группировок противника не обнаружено.

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Напомним

Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения россии в Украину достигли уже около 113 990 человек, 276 вертолетов и сотен единиц военной техники.