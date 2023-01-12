Окупанти завдали 5 ракетних та 12 авіаційних ударів по Україні – Генштаб

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«Протягом доби російські окупанти завдали 5 ракетних, усі по мирних містах Костянтинівка, Краматорськ та Запоріжжя, а також 12 авіаційних ударів. Здійснили 4 обстріли з реактивних систем залпового вогню», - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що загроза завдання ворогом авіаційних та ракетних ударів залишається на всій території України.

Зазначається, що на Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках без суттєвих змін, наступальних угруповань противника не виявлено.

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Нагадаємо

Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 113 990 осіб, 276 гелікоптерів та сотень одиниць військової техніки.