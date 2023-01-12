Генштаб: кількість знищених окупантів наблизилася до 114 тисяч

КИЇВ. 12 січня. УНН. Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 113 990 осіб, 276 гелікоптерів та сотень одиниць військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.