Генштаб: количество уничтоженных оккупантов приблизилось к 114 тысячам
Киев • УНН
КИЕВ. 12 января. УНН. Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 113 990 человек, 276 вертолетов и сотен единиц военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.
Детали
По данным Генштаба, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 12.01.23 ориентировочно составляли:
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- личного состава – около 113 990 (+430) человек ликвидировано,
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- танков ‒ 3094 (+0),
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- боевых бронированных машин ‒ 6159 (+0),
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- артиллерийских систем – 2082 (+4),
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- РСЗО – 437 (+0),
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- средств ПВО ‒ 218 (+1),
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- самолетов – 285 (+0),
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- вертолетов – 276 (+1),
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- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1865 (+3),
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- крылатых ракет ‒ 723 (+0),
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- кораблей/катеров ‒ 17 (+0),
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- автомобильной техники и автоцистерн – 4826 (+0),
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- специальной техники – 184 (+0).
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Дополнение
Силы обороны отбили атаки рашистов в районе 12 населенных пунктов Донбасса.