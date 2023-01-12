Герої України відбили атаки рашистів в районі 12 населених пунктів Донбасу
Київ • УНН
КИЇВ. 12 січня. УНН. Військовослужбовці України відбили атаки російської окупаційної армії в районі 8 населених пунктів Луганської та Донецької областей. Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу, передає УНН.
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Розпочалася 323 доба російського широкомасштабного вторгнення в Україну.
Протягом минулої доби окупанти завдали 4 ракетних (по цивільних об’єктах міст Лиман та Часів Яр Донецької області) та 23 авіаційних удари. Окрім того, здійснили 69 обстрілів з реактивних систем залпового вогню в інших локаціях.
За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Стельмахівка і Кремінна на Луганщині та Роздолівка, Сіль, Красна Гора, Парасковіївка, Підгородне, Бахмут, Кліщіївка, Майорськ, Первомайське і Красногорівка Донецької області.
Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала двадцять ударів по районах зосередження ворога, а також три удари по позиціях його зенітно-ракетних комплексів.
Протягом минулої доби наші воїни збили гелікоптер Ка-52, а також два розвідувальних БпЛА типу “Орлан-10”.
Українські ракетники і артилеристи уразили ворожий пункт управління, сім районів зосередження живої сили та три склади боєприпасів загарбників.
Нагадаємо
У ніч проти 12 січня російська армія атакувала Запоріжжя. Секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв повідомляв, що від нічних ударів по місту постраждали об’єкти інфраструктури. На місці виникла пожежа. Також в результаті обстрілу знову зазнали ушкоджень й мирні будинки.