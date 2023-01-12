Росіяни атакували Запоріжжя: горить інфраструктура
Київ • УНН
КИЇВ. 12 січня. УНН. Російські окупанти обстріляли Запоріжжя. Наразі усі деталі ракетної атаки з‘ясовуються. Про це повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв, передає УНН.
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"Клятий ворог знову цинічно атакував наше нічне місто. Постраждали об'єкти інфраструктури. На місці виникла пожежа. Також в результаті обстрілу знову зазнали ушкоджень мирні будинки", — написав Куотєв.
За попередньою інформацією, люди не постраждали.
На місці прильоту вже працюють відповідні служби.
Нагадаємо
Російські війська з артилерії обстріляли прибережні території Нікопольського району. Про це повідомив начальник Нікопольської РВА Євген Євтушенко.