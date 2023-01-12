Россияне атаковали Запорожье: горит инфраструктура

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"Проклятый враг снова цинично атаковал наш ночной город. Пострадали объекты инфраструктуры. На месте возник пожар. Также в результате обстрелов снова получили повреждения мирные дома", — написал Куотев.

По предварительной информации, люди не пострадали.

На месте прилета уже работают соответствующие службы.

Напомним

Российские войска из артиллерии обстреляли прибрежные территории Никопольского района. Об этом сообщил начальник Никопольского РГА Евгений Евтушенко.