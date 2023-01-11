У Нікопольському районі повідомляють про обстріли
Київ • УНН
КИЇВ. 12 січня. УНН. Російські війська з артилерії обстріляли прибережні території Нікопольського району. Про це повідомив начальник Нікопольської РВА Євген Євтушенко у своєму Telegram, пише УНН.
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"Прибережні території - увага, активність ворожої артилерії", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо
У ніч проти 11 січня російські війська тричі обстріляли Нікопольський район з важкої артилерії. Як повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, росіяни скерували на мирні міста та села понад 20 снарядів