В Никопольском районе сообщают об обстрелах
Киев • УНН
КИЕВ. 12 января. УНН. Российские войска из артиллерии обстреляли прибрежные территории Никопольского района. Об этом сообщил начальник Никопольской РВА Евгений Евтушенко в своем Telegram, пишет УНН.
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"Прибрежные территории - внимание, активность вражеской артиллерии", — говорится в сообщении.
Напомним
В ночь на 11 января российские войска трижды обстреляли Никопольский район из тяжелой артиллерии. Как сообщил председатель Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко, россияне направили на мирные города и села более 20 снарядов