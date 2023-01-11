Росіяни вночі тричі обстріляли Нікопольський район з важкої артилерії
Київ • УНН
КИЇВ. 11 січня. УНН. У ніч проти 11 січня російські війська тричі обстріляли Нікопольський район з важкої артилерії. Як повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, росіяни скерували на мирні міста та села понад 20 снарядів, пише УНН.
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"Снаряди прилетіли у Червоногригорівську громаду, Марганець та Нікополь. Усюди минулося без постраждалих", — пише Резніченко.
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У Марганці пошкоджені кілька будинків, промислове підприємство, автозаправка, магазин, газогін та електромережа. В Нікополі російські снаряди понівечили чотири будинки, виробничий цех приватного підприємства та лінії електропередач.
У Червоногригорівській громаді наслідки атаки ще з’ясовуються.
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