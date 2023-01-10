Російські війська обстріляли Київський район Харкова
Київ • УНН
КИЇВ. 11 січня. УНН. Очільник Харківської обласної військової адміністрації повідомив про обстріли у Харкові. Окупаційні війська обстріляли Київський район міста, передає УНН.
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"Окупанти завдали ударів по Київському району Харкова. Зафіксовано влучання у склад піротехніки. Спостерігається детонація піротехнічних виробів.
Попередньо, без постраждалих. На місці працюють спеціалісти ДСНС.
Нагадаємо
Пізно ввечері, 10 січня, повідомлялося про вибухи та нові "прильоти" у Харкові.
Російські війська у понеділок, 9 січня, продовжували обстріли цивільних у трьох районах Харківської області, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.