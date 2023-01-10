Российские войска обстреляли Киевский район Харькова
Киев • УНН
КИЕВ. 11 января. УНН. Глава Харьковской областной военной администрации сообщил об обстрелах в Харькове. Оккупационные войска обстреляли Киевский район города, передает УНН.
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"Оккупанты нанесли удары по Киевскому району Харькова. Зафиксировано попадание в состав пиротехники. Наблюдается детонация пиротехнических изделий.
Предварительно, без пострадавших. На месте работают специалисты ГСЧС.
Напомним
Поздно вечером, 10 января, сообщалось о взрывах и новых "прилетах" в Харькове.
Российские войска в понедельник, 9 января, продолжали обстрелы гражданских в трех районах Харьковской области, сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.