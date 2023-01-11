Россияне ночью трижды обстреляли Никопольский район из тяжелой артиллерии
Киев • УНН
КИЕВ. 11 января. УНН. В ночь на 11 января российские войска трижды обстреляли Никопольский район из тяжелой артиллерии. Как сообщил председатель Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко, россияне направили на мирные города и села более 20 снарядов, пишет УНН.
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"Снаряды прилетели в Червоногригорьевскую громаду, Марганец и Никополь. Везде обошлось без пострадавших", — пишет Резниченко.
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В Марганце повреждены несколько домов, промышленное предприятие, автозаправка, магазин, газопровод и электросеть. В Никополе российские снаряды изуродовали четыре дома, производственный цех частного предприятия и линии электропередач.
В Червоногригорьевской громаде последствия атаки еще выясняются.
Напомним
Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил об обстрелах в Харькове. Оккупационные войска обстреляли Киевский район города.