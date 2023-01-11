Россияне ночью трижды обстреляли Никопольский район из тяжелой артиллерии

Цитата

"Снаряды прилетели в Червоногригорьевскую громаду, Марганец и Никополь. Везде обошлось без пострадавших", — пишет Резниченко.

Детали

В Марганце повреждены несколько домов, промышленное предприятие, автозаправка, магазин, газопровод и электросеть. В Никополе российские снаряды изуродовали четыре дома, производственный цех частного предприятия и линии электропередач.

В Червоногригорьевской громаде последствия атаки еще выясняются.

Напомним

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил об обстрелах в Харькове. Оккупационные войска обстреляли Киевский район города.