Герои Украины отбили атаки рашистов в районе 12 населенных пунктов Донбасса

Детали

Начались 323 сутки российского широкомасштабного вторжения в Украину.

За прошедшие сутки оккупанты нанесли 4 ракетных (по гражданским объектам городов Лиман и Часов Яр Донецкой области) и 23 авиационных удара. Кроме того, совершили 69 обстрелов из реактивных систем залпового огня в других локациях.

За минувшие сутки подразделения Сил обороны отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Стельмаховка и Кременная в Луганской области и Раздоловка, Соль, Красная Гора, Парасковиевка, Подгородное, Бахмут, Клещеевка, Майорск, Первомайское и Красногоровка Донецкой области.

Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла двадцать ударов по районам сосредоточения врага, а также три удара по позициям его зенитно-ракетных комплексов.

В течение минувших суток наши воины сбили вертолет Ка-52, а также два разведывательных БпЛА типа “Орлан-10”.

Украинские ракетчики и артиллеристы поразили вражеский пункт управления, семь районов сосредоточения живой силы и три склада боеприпасов захватчиков.

Напомним

В ночь на 12 января российская армия атаковала Запорожье. Секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев сообщал, что от ночных ударов по городу пострадали объекты инфраструктуры. На месте возник пожар. Также в результате обстрелов снова получили повреждения и мирные дома.