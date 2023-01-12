У Запорізькій ОВА показали уламки збитої ракети, ща атакувала вночі
Київ • УНН
КИЇВ. 12 січня. УНН. У ніч проти 12 січня російська армія атакувала Запоріжжя. Від ударів постраждали об'єкти критичної інфраструктури. Очільник Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух показав уламки однієї зі збитих ракет, передає УНН.
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"Внаслідок нічної ракетної атаки ворога в одному з районів Запоріжжя ушкодження отримали приватні житлові будинки та об'єкти інфраструктури. Обсяг шкоди встановлюється, на місці працюють усі екстрені служби", — йдеться у дописі Старуха.
За його словами, всі люди цілі.
Нагадаємо
Секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв повідомляв, що від нічних ударів по місту постраждали об'єкти інфраструктури. На місці виникла пожежа. Також в результаті обстрілу знову зазнали ушкоджень й мирні будинки.