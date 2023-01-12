У Запорізькій ОВА показали уламки збитої ракети, ща атакувала вночі

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"Внаслідок нічної ракетної атаки ворога в одному з районів Запоріжжя ушкодження отримали приватні житлові будинки та об'єкти інфраструктури. Обсяг шкоди встановлюється, на місці працюють усі екстрені служби", — йдеться у дописі Старуха.

За його словами, всі люди цілі.

Нагадаємо

Секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв повідомляв, що від нічних ударів по місту постраждали об'єкти інфраструктури. На місці виникла пожежа. Також в результаті обстрілу знову зазнали ушкоджень й мирні будинки.