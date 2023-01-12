В Запорожской ОГА показали обломки сбитой ракеты, атаковавшей ночью

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"В результате ночной ракетной атаки врага в одном из районов Запорожья повреждения получили частные жилые дома и объекты инфраструктуры. Объем ущерба устанавливается, на месте работают все экстренные службы", — говорится в заметке Старуха.

По его словам, все люди целы.

Напомним

Секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев сообщал, что от ночных ударов по городу пострадали объекты инфраструктуры. На месте возник пожар. Также в результате обстрелов снова получили повреждения и мирные дома.