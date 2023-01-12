рашисти продовжують воювати з мирними: на Херсонщині снаряд влучив у будинок, є жертва
Київ • УНН
КИЇВ. 12 січня. УНН. Російські окупанти атакували селище Янтарне на Херсонщині. Ворожий снаряд влучив в житловий будинок. В результаті загинув 27-річний чоловік та постраждала 47-річна жінка. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич, передає УНН.
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«На Херсонщині рашисти продовжують воювати з мирними людьми! Кілька годин тому російські окупанти атакували селище Янтарне, що поблизу Херсона», - написав Янушевич.
Він повідомив, що ворожий снаряд влучив в житловий будинок
«Від отриманих поранень на місці загинув 27-річний чоловік. Також постраждала 47-річна жінка, її з уламковим пораненням доставили до лікарні, де лікарі надають їй необхідну допомогу», - зазначив Янушевич.
Доповнення
Голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич повідомив про 90 обстрілів Херсонщини армією рф за минулу добу.