рашисти продовжують воювати з мирними: на Херсонщині снаряд влучив у будинок, є жертва

Цитата

«На Херсонщині рашисти продовжують воювати з мирними людьми! Кілька годин тому російські окупанти атакували селище Янтарне, що поблизу Херсона», - написав Янушевич.

Він повідомив, що ворожий снаряд влучив в житловий будинок

«Від отриманих поранень на місці загинув 27-річний чоловік. Також постраждала 47-річна жінка, її з уламковим пораненням доставили до лікарні, де лікарі надають їй необхідну допомогу», - зазначив Янушевич.

Доповнення

Голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич повідомив про 90 обстрілів Херсонщини армією рф за минулу добу.