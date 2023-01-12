рашисты продолжают воевать с мирными: в Херсонской области снаряд попал в дом, есть жертва
Киев • УНН
КИЕВ. 12 января. УНН. Российские оккупанты атаковали поселок Янтарное на Херсонщине. Вражеский снаряд попал в жилой дом. В результате погиб 27-летний мужчина и пострадала 47-летняя женщина. Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич, передает УНН.
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«В Херсонской области рашисты продолжают воевать с мирными людьми! Несколько часов назад российские оккупанты атаковали поселок Янтарный, что вблизи Херсона», - написал Янушевич.
Он сообщил, что вражеский снаряд попал в жилой дом
«От полученных ранений на месте погиб 27-летний мужчина. Также пострадала 47-летняя женщина, ее с осколочным ранением доставили в больницу, где врачи оказывают ей необходимую помощь», - отметил Янушевич.
Дополнение
Глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич сообщил о 90 обстрелах Херсонщины армией рф за минувшие сутки.