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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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рашисты продолжают воевать с мирными: в Херсонской области снаряд попал в дом, есть жертва

Киев • УНН

 • 464611 просмотра

КИЕВ. 12 января. УНН. Российские оккупанты атаковали поселок Янтарное на Херсонщине. Вражеский снаряд попал в жилой дом. В результате погиб 27-летний мужчина и пострадала 47-летняя женщина. Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич, передает УНН.

рашисты продолжают воевать с мирными: в Херсонской области снаряд попал в дом, есть жертва

Цитата

«В Херсонской области рашисты продолжают воевать с мирными людьми! Несколько часов назад российские оккупанты атаковали поселок Янтарный, что вблизи Херсона», - написал Янушевич.

Он сообщил, что вражеский снаряд попал в жилой дом

«От полученных ранений на месте погиб 27-летний мужчина. Также пострадала 47-летняя женщина, ее с осколочным ранением доставили в больницу, где врачи оказывают ей необходимую помощь», - отметил Янушевич.

Дополнение

Глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич сообщил о 90 обстрелах Херсонщины армией рф за минувшие сутки.

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