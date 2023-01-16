Оккупанты нанесли 2 ракетных и 6 авиационных ударов по Украине – Генштаб
Киев • УНН
КИЕВ. 16 января. УНН. Российские оккупанты в течение суток нанесли 2 ракетных и 6 авиационных ударов. Совершили более 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в том числе и по гражданской инфраструктуре Харьковской, Запорожской и Херсонской областей. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.
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«Российские оккупанты в течение суток нанесли 2 ракетных и 6 авиационных ударов и произвели более 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в том числе и по гражданской инфраструктуре Харьковской, Запорожской и Херсонской областей. Есть погибшие и раненые среди гражданского населения», – говорится в сообщении.
Сообщается, что высока опасность дальнейших российских авиационных и ракетных ударов по объектам на всей территории Украины.
Отмечается, что на Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях обстановка без существенных изменений, наступательных группировок противника не обнаружено.
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Также Генштаб сообщает о ситуации по другим направлениям:
·На Купянском и Лиманском направлениях враг обстрелял районы более 10 населенных пунктов. Среди них – Котляровка, Крахмальное, Берестовое, Ольшана Харьковской области, а также Новоселовское, Стельмаховка, Макеевка, Невское и Кременная Луганской области.
· На Бахмутском направлении огневое поражение потерпели, в частности, Раздолевка, Краснополовка, Соледар, Червоная Гора, Бахмут, Клещиевка, Белая Гора, Курдюмовка, Северное и Веселое Донецкой области. Всего же более 15 населенных пунктов.
·На Авдеевском направлении под вражеский огонь попали Красногоровка, Бердичи, Каменка, Авдеевка, Первомайское, Невельское, Георгиевка, Марьинка и Новомихайловка в Донецкой области.
· На Новопавловском направлении обстреляны Угледар, Пречистовка, Никольские Дачи и Большая Новоселка Донецкой области.
· На Запорожском направлении от артиллерийского огня пострадали более 15 населенных пунктов, в частности, Зеленое Поле, Ольговское, Полтавка, Белология, Новоданиловка, Орехов, Новоандреевка, Степное, Гуляйполе и Каменецкое в Запорожской области.
·На Херсонском направлении оккупанты не прекращают террора гражданского населения. Минометным и артиллерийским обстрелам, в частности, подверглись Гавриловка, Дудчаны, Качкаровка, Змиевка, Берислав, Львово, Новотягинка, Садовое, Антоновка, Кизомис и Херсон.