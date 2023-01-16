Окупанти завдали 2 ракетних та 6 авіаційних ударів по Україні – Генштаб

$41.390.02
46.921.07
ukru
Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ
Ексклюзив
13:44 • 16558 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

12:59 • 35890 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

Ексклюзив
11:31 • 44613 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

10:52 • 54766 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

Ексклюзив
09:52 • 95200 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

Ексклюзив
14 квітня, 08:15 • 56352 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Ексклюзив
14 квітня, 06:46 • 117751 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 83591 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

13 квітня, 16:43 • 64315 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

12 квітня, 10:15 • 119895 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+16°
4м/с
29%
Популярнi новини

У МЗС підтвердили: жодних зустрічей в форматі Україна-росія у Туреччині не буде

14 квітня, 07:56 • 58984 перегляди

У Києві маршрутка врізалась у вантажівку: травмовано п'ять пасажирів

14 квітня, 07:59 • 47933 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

14 квітня, 08:12 • 114191 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

14 квітня, 09:24 • 51647 перегляди

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

14 квітня, 09:26 • 48174 перегляди
Публікації

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я
Ексклюзив

09:52 • 95207 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

14 квітня, 08:12 • 115341 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня
Ексклюзив

14 квітня, 06:46 • 117753 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 235253 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 283805 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Ольга Стефанишина

Олег Синєгубов

Джефф Безос

Актуальні місця

Україна

Суми

Київ

Сполучені Штати

Харків

Реклама
УНН Lite

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

14 квітня, 09:26 • 48912 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

14 квітня, 09:24 • 52370 перегляди

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 33009 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 37056 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 52307 перегляди
Актуальне

Шахед-136

The New York Times

The Guardian

Instagram

YouTube

Окупанти завдали 2 ракетних та 6 авіаційних ударів по Україні – Генштаб

Київ • УНН

 • 525841 перегляди

КИЇВ. 16 січня. УНН. Російські окупанти протягом доби завдали 2 ракетних та 6 авіаційних ударів. Здійснили понад 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема і по цивільній інфраструктурі Харківської, Запорізької та Херсонської областей. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.

Окупанти завдали 2 ракетних та 6 авіаційних ударів по Україні – Генштаб

Цитата

«Російські окупанти протягом доби завдали 2 ракетних і 6 авіаційних ударів та здійснили понад 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема і по цивільній інфраструктурі Харківської, Запорізької та Херсонської областей. Є загиблі та поранені серед цивільного населення», - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що високою є небезпека подальших російських авіаційних та ракетних ударів по об’єктах на всій території України.

Зазначається, що на Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках обстановка без суттєвих змін, наступальних угруповань противника не виявлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: По Херсону вранці рашисти вдарили з артилерії

Також Генштаб повідомляє про ситуацію на інших напрямках:

· На Куп’янському та Лиманському напрямках ворог обстріляв райони понад 10 населених пунктів. Серед них - Котлярівка, Крохмальне, Берестове, Вільшана Харківської області, а також Новоселівське, Стельмахівка, Макіївка, Невське і Кремінна Луганської області.

· На Бахмутському напрямку вогневого ураження зазнали, зокрема, Роздолівка, Краснополівка, Соледар, Красна Гора, Бахмут, Кліщіївка, Біла Гора, Курдюмівка, Північне та Веселе Донецької області. А загалом понад 15 населених пунктів.

· На Авдіївському напрямку під ворожий вогонь потрапили Красногорівка, Бердичі, Кам’янка, Авдіївка, Первомайське, Невельське, Георгіївка, Мар’їнка і Новомихайлівка на Донеччині.

· На Новопавлівському напрямку обстріляно Вугледар, Пречистівку, Микільські Дачі та Велику Новосілку Донецької області.

· На Запорізькому напрямку від артилерійського вогню постраждали понад 15 населених пунктів, зокрема, Зелене Поле, Ольгівське, Полтавка, Білогіря, Новоданилівка, Оріхів, Новоандріївка, Степове, Гуляйполе і Кам’янське на Запоріжжі.

· На Херсонському напрямку окупанти не припиняють терору цивільного населення. Мінометних та артилерійських обстрілів, зокрема, зазнали Гаврилівка, Дудчани, Качкарівка, Зміївка, Берислав, Львове, Новотягинка, Садове, Антонівка, Кізомис та Херсон.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоВійна
Brent
$65.04
Bitcoin
$85,439.50
S&P 500
$5,442.83
Tesla
$255.38
Газ TTF
$34.62
Золото
$3,227.76
Ethereum
$1,671.24