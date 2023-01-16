Окупанти завдали 2 ракетних та 6 авіаційних ударів по Україні – Генштаб
Київ • УНН
КИЇВ. 16 січня. УНН. Російські окупанти протягом доби завдали 2 ракетних та 6 авіаційних ударів. Здійснили понад 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема і по цивільній інфраструктурі Харківської, Запорізької та Херсонської областей. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.
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«Російські окупанти протягом доби завдали 2 ракетних і 6 авіаційних ударів та здійснили понад 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема і по цивільній інфраструктурі Харківської, Запорізької та Херсонської областей. Є загиблі та поранені серед цивільного населення», - йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що високою є небезпека подальших російських авіаційних та ракетних ударів по об’єктах на всій території України.
Зазначається, що на Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках обстановка без суттєвих змін, наступальних угруповань противника не виявлено.
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Також Генштаб повідомляє про ситуацію на інших напрямках:
· На Куп’янському та Лиманському напрямках ворог обстріляв райони понад 10 населених пунктів. Серед них - Котлярівка, Крохмальне, Берестове, Вільшана Харківської області, а також Новоселівське, Стельмахівка, Макіївка, Невське і Кремінна Луганської області.
· На Бахмутському напрямку вогневого ураження зазнали, зокрема, Роздолівка, Краснополівка, Соледар, Красна Гора, Бахмут, Кліщіївка, Біла Гора, Курдюмівка, Північне та Веселе Донецької області. А загалом понад 15 населених пунктів.
· На Авдіївському напрямку під ворожий вогонь потрапили Красногорівка, Бердичі, Кам’янка, Авдіївка, Первомайське, Невельське, Георгіївка, Мар’їнка і Новомихайлівка на Донеччині.
· На Новопавлівському напрямку обстріляно Вугледар, Пречистівку, Микільські Дачі та Велику Новосілку Донецької області.
· На Запорізькому напрямку від артилерійського вогню постраждали понад 15 населених пунктів, зокрема, Зелене Поле, Ольгівське, Полтавка, Білогіря, Новоданилівка, Оріхів, Новоандріївка, Степове, Гуляйполе і Кам’янське на Запоріжжі.
· На Херсонському напрямку окупанти не припиняють терору цивільного населення. Мінометних та артилерійських обстрілів, зокрема, зазнали Гаврилівка, Дудчани, Качкарівка, Зміївка, Берислав, Львове, Новотягинка, Садове, Антонівка, Кізомис та Херсон.