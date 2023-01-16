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По Херсону вранці рашисти вдарили із артилерії: в ОВА показали наслідки

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 січня. УНН. По Херсону вранці російські військові вдарили із артилерії, є жертва. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич у понеділок, 16 січня, у Telegram, пише УНН.

По Херсону вранці рашисти вдарили із артилерії: в ОВА показали наслідки

Цитата

"Вранці російські війська вдарили по Херсону із артилерії. Знову під обстрілом були оселі містян, дитячі та медичні заклади. День почався з нового воєнного злочину російських загарбників", - написав Янушевич.

Деталі

За даними голови ОВА, у Дніпровському районі міста ворожі снаряди поцілили у багатоквартирний будинок та будівлю інтернату.

Попередньо, з його слів, відомо про одну загиблу, що мешкала в пошкодженому будинку. Жінка померла від отриманих уламкових поранень на місці.

"Також рашисти вкотре атакували обласну дитячу клінічну лікарню. Внаслідок атаки вибиті шибки в неонатальному корпусі - ця будівля наразі пуста, тому поранених немає", - вказав голова ОВА.

Доповнення

Раніше в ОП повідомили, що росіяни обстріляли херсонську дитячу лікарню.

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