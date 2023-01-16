По Херсону вранці рашисти вдарили із артилерії: в ОВА показали наслідки
Київ • УНН
КИЇВ. 16 січня. УНН. По Херсону вранці російські військові вдарили із артилерії, є жертва. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич у понеділок, 16 січня, у Telegram, пише УНН.
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"Вранці російські війська вдарили по Херсону із артилерії. Знову під обстрілом були оселі містян, дитячі та медичні заклади. День почався з нового воєнного злочину російських загарбників", - написав Янушевич.
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За даними голови ОВА, у Дніпровському районі міста ворожі снаряди поцілили у багатоквартирний будинок та будівлю інтернату.
Попередньо, з його слів, відомо про одну загиблу, що мешкала в пошкодженому будинку. Жінка померла від отриманих уламкових поранень на місці.
"Також рашисти вкотре атакували обласну дитячу клінічну лікарню. Внаслідок атаки вибиті шибки в неонатальному корпусі - ця будівля наразі пуста, тому поранених немає", - вказав голова ОВА.
Доповнення
Раніше в ОП повідомили, що росіяни обстріляли херсонську дитячу лікарню.