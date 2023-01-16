По Херсону утром рашисты ударили из артиллерии: в ОВА показали последствия

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"Утром российские войска ударили по Херсону из артиллерии. Опять под обстрелом были дома горожан, детские и медицинские учреждения. День начался с нового военного преступления российских захватчиков", - написал Янушевич.

Детали

По данным главы ОВА, в Днепровском районе города вражеские снаряды попали в многоквартирный дом и здание интерната.

Предварительно, по его словам, известно об одной погибшей, которая жила в поврежденном доме. Женщина скончалась от полученных осколочных ранений на месте.

"Также рашисты в очередной раз атаковали областную детскую клиническую больницу. В результате атаки выбиты стекла в неонатальном корпусе - это здание на данный момент пустует, поэтому раненых нет", - указал глава ОВА.

Дополнение

Ранее в ОП сообщили, что россияне обстреляли херсонскую детскую больницу.