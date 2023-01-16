По Херсону утром рашисты ударили из артиллерии: в ОВА показали последствия
Киев • УНН
КИЕВ. 16 января. УНН. По Херсону утром российские военные ударили из артиллерии, есть жертва. Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич в понедельник, 16 января, в Telegram, пишет УНН.
Цитата
"Утром российские войска ударили по Херсону из артиллерии. Опять под обстрелом были дома горожан, детские и медицинские учреждения. День начался с нового военного преступления российских захватчиков", - написал Янушевич.
Детали
По данным главы ОВА, в Днепровском районе города вражеские снаряды попали в многоквартирный дом и здание интерната.
Предварительно, по его словам, известно об одной погибшей, которая жила в поврежденном доме. Женщина скончалась от полученных осколочных ранений на месте.
"Также рашисты в очередной раз атаковали областную детскую клиническую больницу. В результате атаки выбиты стекла в неонатальном корпусе - это здание на данный момент пустует, поэтому раненых нет", - указал глава ОВА.
Дополнение
Ранее в ОП сообщили, что россияне обстреляли херсонскую детскую больницу.