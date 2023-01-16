росіяни обстріляли херсонську дитячу лікарню - ОП
Київ • УНН
КИЇВ. 16 січня. УНН. Російські окупанти обстріляли херсонську дитячу лікарню, повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко, пише УНН.
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"росіяни продовжують тероризувати херсонські лікарні. Цього разу обстріл дитячої. Внаслідок якого вибито близько 30 вікон в неонатальному (6-ти поверховому) корпусі. Корпус пустий. Інформація про постраждалих відсутня", - написав Тимошенко у Telegram.
Доповнення
Херсонщину за добу рашисти накривали вогнем 90 разів, троє людей загинули.