россияне обстреляли херсонскую детскую больницу - ОП

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"россияне продолжают терроризировать херсонские больницы. На этот раз обстрел детской. Вследствие которого выбито около 30 окон в неонатальном (6-ти этажном) корпусе. Корпус пустой. Информация о пострадавших отсутствует", - написал Тимошенко в Telegram.

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Херсонскую область за сутки рашисты накрывали огнем 90 раз, три человека погибли.