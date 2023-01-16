россияне обстреляли херсонскую детскую больницу - ОП
Киев • УНН
КИЕВ. 16 января. УНН. Российские оккупанты обстреляли херсонскую детскую больницу, сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко, пишет УНН.
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"россияне продолжают терроризировать херсонские больницы. На этот раз обстрел детской. Вследствие которого выбито около 30 окон в неонатальном (6-ти этажном) корпусе. Корпус пустой. Информация о пострадавших отсутствует", - написал Тимошенко в Telegram.
Дополнение
Херсонскую область за сутки рашисты накрывали огнем 90 раз, три человека погибли.