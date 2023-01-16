Херсонскую область за сутки рашисты накрывали огнем 90 раз, три человека погибли

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"По информации Херсонской ОВА, российские захватчики 90 раз атаковали Херсонскую область. (...) За прошедшие сутки из-за российской агрессии 3 человека погибли, 14 жителей Херсонской области получили ранения различной степени тяжести", - сообщил Янушевич.

Детали

Мирные населенные пункты области, по данным главы ОВА, страдали от обстрелов из артиллерии, РСЗО, минометов и танков.

Янушевич указал, что Херсон россияне обстреляли 21 раз – атаковали жилые кварталы города. "Враг целенаправленно ударил по зданию Красного Креста, городской больнице, центру реабилитации детей с инвалидностью, судостроительному заводу, объекту критической инфраструктуры и жилым домам", - указал глава ОВА.

Дополнение

На днях в Херсоне рашисты ночью обстреляли автобусную базу.