"Приліт" у житловий будинок Херсона: ворожі снаряди уразили приміщення, де працюють представники Червоного Хреста
Київ • УНН
КИЇВ. 15 січня. УНН. Окупанти вчергове обстріляли Херсон. Цього разу ворожі снаряди уразили приміщення, де працюють представники Червоного Хреста. Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко, передає УНН.
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"Окупанти обстріляли місто. Ворожі снаряди уразили приміщення, де працюють представники Червоного Хреста. Через обстріл виникла серйозна пожежа. Працюють рятувальники. Інформації про постраждалих немає", - написав Тимошенко.
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За його словами, "ворог знав, куди завдає удар".
В ОП також нагадали, що під час обстрілу цієї ж будівлі в середині грудня загинула волонтерка та член загону швидкого реагування Червоного Хреста Вікторія Яришко.
Раніше
Як повідомляв УНН, заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський опублікував відео ліквідації пожежі в одному з житлових будинків Херсона, який стався після чергового “прильоту” від окупантів.
Крім того, російські окупанти обстріляли лікарню у Херсонській області. На щастя, обійшлося без постраждалих.