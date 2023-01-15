Херсон: рятувальники ліквідують наслідки “прильоту” по житловому будинку
Київ • УНН
КИЇВ. 15 січня. УНН. Заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський публікує відео ліквідації пожежі в одному з житлових будинків Херсона, який стався після чергового “прильоту” від окупантів, пише УНН.
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“Херсон. Рятувальники ліквідують наслідки чергового прильоту. Орки, як і раніше, б'ють просто житловими будинками”, – написав він під опублікованим відео.
Також Соболевський додав, що "сьогодні у Херсоні дуже голосно. Без гострої необхідності краще не знаходитись на відкритих просторах".
Доповнення
Сьогодні російські окупанти обстріляли лікарню у Херсонській області. На щастя, обійшлося без постраждалих.