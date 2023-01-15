Херсон: рятувальники ліквідують наслідки “прильоту” по житловому будинку

Цитата

“Херсон. Рятувальники ліквідують наслідки чергового прильоту. Орки, як і раніше, б'ють просто житловими будинками”, – написав він під опублікованим відео.

Також Соболевський додав, що "сьогодні у Херсоні дуже голосно. Без гострої необхідності краще не знаходитись на відкритих просторах".

Доповнення

Сьогодні російські окупанти обстріляли лікарню у Херсонській області. На щастя, обійшлося без постраждалих.