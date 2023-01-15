Херсон: спасатели ликвидируют последствия "прилета" по жилому дому
Киев • УНН
КИЕВ. 15 января. УНН. Заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский публикует видео ликвидации пожара в одном из жилых домов Херсона, который произошел после очередного “прилета” от оккупантов, пишет УНН.
Цитата
“Херсон. Спасатели ликвидируют последствия очередного прилета. Орки по-прежнему бьют просто по жилым домам”, – написал он под опубликованным видео.
Также Соболевский добавил, что "сегодня в Херсоне очень громко. Без острой необходимости лучше не находиться на открытых пространствах".
Дополнение
Сегодня российские оккупанты обстреляли больницу в Херсонской области. К счастью, обошлось без пострадавших.