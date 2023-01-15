Херсон: спасатели ликвидируют последствия "прилета" по жилому дому

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“Херсон. Спасатели ликвидируют последствия очередного прилета. Орки по-прежнему бьют просто по жилым домам”, – написал он под опубликованным видео.

Также Соболевский добавил, что "сегодня в Херсоне очень громко. Без острой необходимости лучше не находиться на открытых пространствах".

Дополнение

Сегодня российские оккупанты обстреляли больницу в Херсонской области. К счастью, обошлось без пострадавших.