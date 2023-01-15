"Прилет" в жилой дом Херсона: вражеские снаряды ударили в помещение, где работают представители Красного Креста
Киев • УНН
КИЕВ. 15 января. УНН. Оккупанты в очередной раз обстреляли Херсон. На этот раз вражеские снаряды ударили в помещение, где работают представители Красного Креста. Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко, передает УНН.
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"Оккупанты обстреляли город. Вражеские снаряды ударили в помещение, где работают представители Красного Креста. Из-за обстрела возник серьезный пожар. Работают спасатели. Информации о пострадавших нет", - написал Тимошенко.
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По его словам, "враг знал, куда наносит удар".
В ОП также напомнили, что во время обстрела этого же здания в середине декабря погибла волонтер и член отряда быстрого реагирования Красного Креста Виктория Ярышко.
Ранее
Как сообщал УНН, заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский опубликовал видео ликвидации пожара в одном из жилых домов Херсона, который произошел после очередного “прилета” от оккупантов.
Кроме того, российские оккупанты обстреляли больницу в Херсонской области. К счастью, обошлось без пострадавших.