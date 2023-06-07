Оккупанты привлекают собственных студентов-медиков для лечения раненых военных - Генштаб

Детали

Отмечается, что российские оккупационные войска продолжают нести потери на поле боя. Поэтому, у врага на всех направлениях, из-за большого количества раненых, не хватает медицинского персонала.

"Противник начал привлекать студентов из медицинских вузов российской федерации к работе в прифронтовых военных медицинских учреждениях различного типа. В частности, в Токмак Запорожской области на двадцатидневный срок прибыли студенты из медицинских вузов российской федерации для прохождения медицинской стажировки в боевых подразделениях", - говорится в сообщении.

Кроме того, сообщается, что российские оккупанты продолжают использовать инфраструктуру временно захваченных населенных пунктов для оказания медицинской помощи своим раненым военнослужащим.

"Недавно, в населенном пункте Алексеевка Херсонской области, на территории местной школы, захватчики обустроили полевой госпиталь. Там находится около 25 военнослужащих медицинского персонала для лечения оккупантов с ранениями различной степени тяжести", - подчеркнули в Генштабе.

Напомним

Украинская авиация за сутки нанесла 17 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов.