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Оккупанты привлекают собственных студентов-медиков для лечения раненых военных - Генштаб

Киев • УНН

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КИЕВ. 7 июня. УНН. Оккупанты начали привлекать собственных студентов-медиков для лечения раненых военных, из-за нехватки медицинского персонала. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ, передает УНН.

Оккупанты привлекают собственных студентов-медиков для лечения раненых военных - Генштаб

Детали

Отмечается, что российские оккупационные войска продолжают нести потери на поле боя. Поэтому, у врага на всех направлениях, из-за большого количества раненых, не хватает медицинского персонала.

"Противник начал привлекать студентов из медицинских вузов российской федерации к работе в прифронтовых военных медицинских учреждениях различного типа. В частности, в Токмак Запорожской области на двадцатидневный срок прибыли студенты из медицинских вузов российской федерации для прохождения медицинской стажировки в боевых подразделениях", - говорится в сообщении.

Кроме того, сообщается, что российские оккупанты продолжают использовать инфраструктуру временно захваченных населенных пунктов для оказания медицинской помощи своим раненым военнослужащим.

"Недавно, в населенном пункте Алексеевка Херсонской области, на территории местной школы, захватчики обустроили полевой госпиталь. Там находится около 25 военнослужащих медицинского персонала для лечения оккупантов с ранениями различной степени тяжести", - подчеркнули в Генштабе.

Напомним

Украинская авиация за сутки нанесла 17 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов.

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