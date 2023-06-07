Авіація ЗСУ завдала 17 ударів по районах зосередження росіян - Генштаб
Київ • УНН
КИЇВ. 7 червня. УНН. Українська авіація за добу завдала 17 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.
Цитата
"Авіація сил оборони за минулу добу завдала 17 ударів по районах зосередження особового складу та 4 - по зенітно-ракетних комплексах противника.
Також, протягом минулої доби знищено російський штурмовик Су-25 та 4 розвідувальних БпЛА.
Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 9 пунктів управління, 4 райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, 3 склади боєприпасів, зенітно-ракетний комплекс, 14 артилерійських підрозділів противника на вогневих позиціях та 18 інших важливих цілей ворога", - йдеться в повідомленні.
Доповнення
У Генштабі додали, що протягом минулої доби противник завдав 35 ракетних ударів, із застосуванням крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555. Усі ракети було знищено силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил Збройних Сил України.
Також, ворог завдав 41 авіаційного удару та здійснив 57 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Внаслідок атак, є загиблі та поранені серед цивільного населення, пошкоджено житлові багатоквартирні будинки, приватні будинки та інша цивільна інфраструктура.
Нагадаємо
Протягом минулої доби росіяни здійснили 19 обстрілів Сумської області, зафіксовано 71 вибух. Унаслідок чого є пошкодження житлових будинків, господарських споруд та лінії електропередач.