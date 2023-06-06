Сумщина: ворог 19 разів обстріляв прикордонні громади області, є руйнування
Київ • УНН
КИЇВ. 6 червня. УНН. Протягом дня росіяни здійснили 19 обстрілів Сумської області, зафіксовано 71 вибух. Унаслідок чого є пошкодження житлових будинків, господарських споруд та лінії електропередач, повідомляє Сумська ОВА, пише УНН.
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"Протягом дня росіяни здійснили 19 обстрілів. Зафіксовано 71 вибух. Обстрілів зазнали Білопільська, Краснопільська, Юнаківська, Миропільська, Середино-Будська, Шалигинська, Великописарівська громади", - йдеться в повідомленні.
Деталі
Так, по Середино-Будській громаді було здійснено артилерійський обстріл, зафіксовано 5 вибухів. Обстрілом пошкоджено 2 приватні житлові будинки та господарські споруди. Також був мінометний обстріл, пролунало 4 вибухи. Внаслідок атаки пошкоджено 6 приватних житлових будинків.
По Білопільській громаді ворог бив з мінометів. Внаслідок одного з обстрілів пошкоджено лінію електропередач.
У Краснопільській громаді був обстріл з АГС, зафіксовано 5 вибухів, та мінометів – 11 вибухів.
У Юнаківській громаді зафіксовано артобстріл з САУ, пролунало 3 вибухи.
По Миропільській громаді були здійснені обстріли з міномету - зафіксовано 11 вибухів. Також, на територію громади було скидання з дрону вибухового пристрою типу ВОГ, пролунав 1 вибух.
У Шалигинській громаді зафіксовано обстріл зі ствольної артилерії, пролунало 6 вибухів.
По Великописарівській громаді росіяни били з артилерії, зафіксовано 6 вибухів. Внаслвдок атаки пошкоджено 1 приватний житловий будинок та гараж. Також, на територію громади ворог скинув 4 міни.
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