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Сумщина: ворог 19 разів обстріляв прикордонні громади області, є руйнування

Київ • УНН

 • 206167 перегляди

КИЇВ. 6 червня. УНН. Протягом дня росіяни здійснили 19 обстрілів Сумської області, зафіксовано 71 вибух. Унаслідок чого є пошкодження житлових будинків, господарських споруд та лінії електропередач, повідомляє Сумська ОВА, пише УНН.

Сумщина: ворог 19 разів обстріляв прикордонні громади області, є руйнування

Цитата

"Протягом дня росіяни здійснили 19 обстрілів. Зафіксовано 71 вибух. Обстрілів зазнали Білопільська, Краснопільська, Юнаківська, Миропільська, Середино-Будська, Шалигинська, Великописарівська громади", - йдеться в повідомленні.

Деталі

Так, по Середино-Будській громаді було здійснено артилерійський обстріл, зафіксовано 5 вибухів. Обстрілом пошкоджено 2 приватні житлові будинки та господарські споруди. Також був мінометний обстріл, пролунало 4 вибухи. Внаслідок атаки пошкоджено 6 приватних житлових будинків.

По Білопільській громаді ворог бив з мінометів. Внаслідок одного з обстрілів пошкоджено лінію електропередач.

У Краснопільській громаді був обстріл з АГС, зафіксовано 5 вибухів, та мінометів – 11 вибухів.

У Юнаківській громаді зафіксовано артобстріл з САУ, пролунало 3 вибухи.

По Миропільській громаді були здійснені обстріли з міномету - зафіксовано 11 вибухів. Також, на територію громади було скидання з дрону вибухового пристрою типу ВОГ, пролунав 1 вибух.

У Шалигинській громаді зафіксовано обстріл зі ствольної артилерії, пролунало 6 вибухів.

По Великописарівській громаді росіяни били з артилерії, зафіксовано 6 вибухів. Внаслвдок атаки пошкоджено 1 приватний житловий будинок та гараж. Також, на територію громади ворог скинув 4 міни.

Нагадаємо

Армія рф обстріляла Херсон під час евакуації населення у місті на тлі підриву Каховської ГЕС, у результаті двоє поліцейських отримали осколкові поранення.

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