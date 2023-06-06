Сумщина: враг 19 раз обстрелял приграничные громады области, есть разрушения

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"В течение дня россияне совершили 19 обстрелов. Зафиксирован 71 взрыв. Обстрелам подверглись Белопольская, Краснопольская, Юнаковская, Миропольская, Середино-Будская, Шалыгинская, Великописаревская громады", - говорится в сообщении.

Детали

Так, по Середино-Будской громаде был осуществлен артиллерийский обстрел, зафиксировано 5 взрывов. Обстрелом повреждены 2 частных жилых дома и хозяйственные постройки. Также был минометный обстрел, прозвучало 4 взрыва. В результате атаки повреждены 6 частных жилых домов.

По Белопольской громаде враг бил из минометов. В результате одного из обстрелов повреждена линия электропередач.

В Краснопольской громаде был обстрел из АГС, зафиксировано 5 взрывов, и минометов – 11 взрывов.

В Юнаковской громаде зафиксирован артобстрел из САУ, прозвучало 3 взрыва.

По Миропольской громаде были осуществлены обстрелы из миномета - зафиксировано 11 взрывов. Также, на территорию громады был сброс с дрона взрывного устройства типа ВОГ, раздался 1 взрыв.

В Шалыгинской громаде зафиксирован обстрел из ствольной артиллерии, прозвучало 6 взрывов.

По Великописаревской громаде россияне били из артиллерии, зафиксировано 6 взрывов. В результате атаки поврежден 1 частный жилой дом и гараж. Также, на территорию громады враг сбросил 4 мины.

Напомним

Армия рф обстреляла Херсон во время эвакуации населения в городе на фоне подрыва Каховской ГЭС, в результате двое полицейских получили осколочные ранения.