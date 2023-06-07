Авиация ВСУ нанесла 17 ударов по районам сосредоточения россиян - Генштаб

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"Авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла 17 ударов по районам сосредоточения личного состава и 4 - по зенитно-ракетным комплексам противника.

Также, за прошедшие сутки уничтожен российский штурмовик Су-25 и 4 разведывательных БпЛА.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 9 пунктов управления, 4 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, 3 склада боеприпасов, зенитно-ракетный комплекс, 14 артиллерийских подразделений противника на огневых позициях и 18 других важных целей врага", - говорится в сообщении.

Дополнение

В Генштабе добавили, что за прошедшие сутки противник нанес 35 ракетных ударов, с применением крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555. Все ракеты были уничтожены силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины.

Также, враг нанес 41 авиационный удар и совершил 57 обстрелов из реактивных систем залпового огня. В результате атак, есть погибшие и раненые среди гражданского населения, повреждены жилые многоквартирные дома, частные дома и другая гражданская инфраструктура.

Напомним

За прошедшие сутки россияне совершили 19 обстрелов Сумской области, зафиксирован 71 взрыв. В результате чего есть повреждения жилых домов, хозяйственных построек и линии электропередач.