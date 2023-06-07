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Окупанти залучають власних студентів-медиків для лікування поранених військових - Генштаб

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 червня. УНН. Окупанти почали залучати власних студентів-медиків для лікування поранених військових, через брак медичного персоналу. Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ, передає УНН.

Окупанти залучають власних студентів-медиків для лікування поранених військових - Генштаб

Деталі

Зазначається, що російські окупаційні війська продовжують зазнавати втрат на полі бою. Тож, у ворога на всіх напрямках, через велику кількість поранених, не вистачає медичного персоналу.

"Противник почав залучати студентів з медичних вузів російської федерації до роботи у прифронтових військових медичних установах різного типу. Зокрема, до Токмака Запорізької області на двадцятиденний термін прибули студенти з медичних вузів російської федерації для проходження медичного стажування в бойових підрозділах", - йдеться в повідомленні.

Крім того, повідомляється, що російські окупанти продовжують використовувати інфраструктуру тимчасово захоплених населених пунктів для надання медичної допомоги своїм пораненим військовослужбовцям.

"Нещодавно, в населеному пункті Олексіївка Херсонської області, на території місцевої школи, загарбники облаштували польовий шпиталь. Там перебуває близько 25 військовослужбовців медичного персоналу для лікування окупантів з пораненнями різного ступеню важкості", - підкреслили в Генштабі.

Нагадаємо

Українська авіація за добу завдала 17 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів.

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