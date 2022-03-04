Оккупанты захватили телебашню в Мелитополе и включили российскую пропаганду

Цитата

"Российские военные окружили телевизионную башню Мелитополя. Она под их контролем - городской совет Мелитополя", - говорится в сообщении.

Детали

Председатель Запорожской ОГА Александр Старух по данным СБУ сообщил, что оккупанты установили свое оборудование на телевышке Мелитополя и начали трансляцию российских телеканалов.

Добавим

Во время штурма Запорожской АЭС погибло трое украинских военных.



Контекст

По информации ОГА, 4 марта 2022 года военные силы Российской Федерации обстреляли площадку Запорожской АЭС.

По данным Запорожской АЭС, кадыровцы ворвались на Запорожскую АЭС и вели бой с нацгвардейцами.

В результате обстрела возник пожар на территории ЗАЭС. По состоянию на 6:20 силы подразделений ГСЧС Украины ликвидировали пожар.