Оккупанты захватили телебашню в Мелитополе и включили российскую пропаганду
Киев • УНН
КИЕВ. 4 марта. УНН. Российские оккупационные войска окружили и взяли под контроль телевизионную башню Мелитополя. Об этом сообщила Запорожская областная военная администрация, передает УНН.
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"Российские военные окружили телевизионную башню Мелитополя. Она под их контролем - городской совет Мелитополя", - говорится в сообщении.
Детали
Председатель Запорожской ОГА Александр Старух по данным СБУ сообщил, что оккупанты установили свое оборудование на телевышке Мелитополя и начали трансляцию российских телеканалов.
Добавим
Во время штурма Запорожской АЭС погибло трое украинских военных.
Контекст
По информации ОГА, 4 марта 2022 года военные силы Российской Федерации обстреляли площадку Запорожской АЭС.
По данным Запорожской АЭС, кадыровцы ворвались на Запорожскую АЭС и вели бой с нацгвардейцами.
В результате обстрела возник пожар на территории ЗАЭС. По состоянию на 6:20 силы подразделений ГСЧС Украины ликвидировали пожар.