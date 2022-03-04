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Окупанти захопили телевежу в Мелітополі та увімкнули російську пропаганду

Окупанти захопили телевежу в Мелітополі та увімкнули російську пропаганду

Київ • УНН

 • 98029 перегляди

КИЇВ. 4 березня. УНН. Російські окупаційні війська оточили та взяли під контроль телевізійну вежу Мелітополя. Про це повідомила Запорізька обласна військова адміністрація, передає УНН.

Цитата

"Російські військові оточили телевізійну вежу Мелітополя. Вона під їхнім контролем - міська рада Мелітополя", - йдеться в повідомленні.

Деталі

Голова Запорізької ОДА Олександр Старух за даними СБУ повідомив, що окупанти встановили своє обладнання на телевежі Мелітополя та почали трансляцію россійських телеканалів.

Додамо

Під час штурму Запорізької АЕС загинуло троє українських військових.

Контекст

За повідомленням ОДА, 4 березня 2022 року військові сили Російської Федерації обстріляли майданчик Запорізької АЕС.

За даними Запорізької АЕС, кадирівці увірвалися на Запорізьку АЕС та вели бій із нацгвардійцями.

Внаслідок обстрілу виникла пожежа на території ЗАЕС. Станом на 6:20 сили підрозділів ДСНС України ліквідували пожежу.

Українські Національні Новини

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