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Оккупанты за неделю разрушили более 10 частных домохозяйств в Сумской области: глава ОВА о ситуации в области

Оккупанты за неделю разрушили более 10 частных домохозяйств в Сумской области: глава ОВА о ситуации в области

Киев • УНН

 • 721023 просмотра

КИЕВ. 8 декабря. УНН. За последнюю неделю российские оккупанты разрушили более 10 частных домохозяйств на территории Сумской области. Об этом на брифинге сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий, передает корреспондент УНН.

Цитата

“За последнюю неделю было разрушено более 10 частных домохозяйств – жилые дома, заборы, сараи, гаражи, автотранспорт. И, к сожалению, в центре Белополья погиб 15-летний мальчик. Он был старшим сыном из многодетной семьи, который ехал за молоком для младших. И прямо на улице, неподалеку от дома, возле него разорвался вражеский снаряд, и парень от осколка погиб на месте”, – рассказал Живицкий.

Детали

Глава ОВА сообщил, что регион ежедневно обстреливается оккупантами с территории российской федерации. Количество “прилетов” и их плотность отличаются. В частности, за минувшие сутки зафиксировано около 30 “прилетов” из минометов, за позавчера – более 200 “прилетов”. Враг использует реактивные системы залпового огня, минометы, крупные калибры ствольной артиллерии, самоходные артиллерийские установки. Живицкий отмечает, что для бомбардировок рашисты используют практически весь арсенал артиллерии.

Относительно ситуации с отоплением и водоснабжением, Живицкий отметил, что в 100% пунктах области, где есть централизованное отопление, – оно запущено. Также работает централизованное водоснабжение. Коммунальщики и энергетики продолжают ликвидировать последствия обстрелов.

“С электричеством ситуация сложная из-за постоянных отключений. Те лимиты, которые нам приходятся – где-то от 30 до 50%, удовлетворяют минимальную потребность. Мы даже не сравниваем с соответствующими периодом прошлого года. Мы сейчас максимально перевели работу предприятий в ночную смену там, где это возможно. Пытаемся экономить электроэнергию, но лимитов маловато. Есть много разрушенных объектов энергетической инфраструктуры – практически разрушены две большие электрические подстанции в области. Были ракетные атаки и прилеты на большие подстанции Укрэнерго. Наш регион до 2014 года получал электроэнергию от Курской атомной электростанции. Сейчас мы полностью отсоединены от российской электросети, и находимся на краю системы энергоснабжения Украины, и к сожалению, половина области постоянно находятся без электроэнергии”, – констатировал председатель ОВА.

Дополнение

В четверг, 8 декабря, россияне обстреляли Сумщину из минометов, в результате вражеской атаки на приграничной территории разорвалось 15 мин.

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