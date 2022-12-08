Оккупанты за неделю разрушили более 10 частных домохозяйств в Сумской области: глава ОВА о ситуации в области
Киев • УНН
КИЕВ. 8 декабря. УНН. За последнюю неделю российские оккупанты разрушили более 10 частных домохозяйств на территории Сумской области. Об этом на брифинге сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий, передает корреспондент УНН.
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“За последнюю неделю было разрушено более 10 частных домохозяйств – жилые дома, заборы, сараи, гаражи, автотранспорт. И, к сожалению, в центре Белополья погиб 15-летний мальчик. Он был старшим сыном из многодетной семьи, который ехал за молоком для младших. И прямо на улице, неподалеку от дома, возле него разорвался вражеский снаряд, и парень от осколка погиб на месте”, – рассказал Живицкий.
Детали
Глава ОВА сообщил, что регион ежедневно обстреливается оккупантами с территории российской федерации. Количество “прилетов” и их плотность отличаются. В частности, за минувшие сутки зафиксировано около 30 “прилетов” из минометов, за позавчера – более 200 “прилетов”. Враг использует реактивные системы залпового огня, минометы, крупные калибры ствольной артиллерии, самоходные артиллерийские установки. Живицкий отмечает, что для бомбардировок рашисты используют практически весь арсенал артиллерии.
Относительно ситуации с отоплением и водоснабжением, Живицкий отметил, что в 100% пунктах области, где есть централизованное отопление, – оно запущено. Также работает централизованное водоснабжение. Коммунальщики и энергетики продолжают ликвидировать последствия обстрелов.
“С электричеством ситуация сложная из-за постоянных отключений. Те лимиты, которые нам приходятся – где-то от 30 до 50%, удовлетворяют минимальную потребность. Мы даже не сравниваем с соответствующими периодом прошлого года. Мы сейчас максимально перевели работу предприятий в ночную смену там, где это возможно. Пытаемся экономить электроэнергию, но лимитов маловато. Есть много разрушенных объектов энергетической инфраструктуры – практически разрушены две большие электрические подстанции в области. Были ракетные атаки и прилеты на большие подстанции Укрэнерго. Наш регион до 2014 года получал электроэнергию от Курской атомной электростанции. Сейчас мы полностью отсоединены от российской электросети, и находимся на краю системы энергоснабжения Украины, и к сожалению, половина области постоянно находятся без электроэнергии”, – констатировал председатель ОВА.
Дополнение
В четверг, 8 декабря, россияне обстреляли Сумщину из минометов, в результате вражеской атаки на приграничной территории разорвалось 15 мин.