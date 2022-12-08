Окупанти вранці відкрили мінометний вогонь по Сумщині: деталі

Цитата

"Зранку, близько 8 години, росіяни відкрили мінометний вогонь по одному із сіл Миропільської громади. На прикордонні розірвалися 15 мін", - написав він в Telegram.

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Також Живицький додав, що нч в регіоні пройшла без обстрілів.

Доповнення

Російські військовослужбовці 7 грудня завдали напередодні кількох ударів по Сумській області. Ворожі снаряди вразили місцеву ферму та амбулаторію.