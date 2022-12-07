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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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Окупанти обстріляли ферму та амбулаторію на Сумщині: загинули тварини

Окупанти обстріляли ферму та амбулаторію на Сумщині: загинули тварини

Київ • УНН

 • 901142 перегляди

КИЇВ. 7 грудня. УНН. Російські військовослужбовці завдали напередодні кількох ударів по Сумській області. Ворожі снаряди вразили місцеву ферму та амбулаторію. Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький, пише УНН.

Цитата

"На фото і відео наслідки учорашнього обстрілу Хотінської громади. Ворог одночасно ударив із САУ та мінометів. Вщент зруйнували сільську амбулаторію. Від удару зайнялася масштабна пожежа, приміщення повністю вигоріло", - написав він.

Деталі

Також він зазначив, що у місцевій фермі "прильоти" були в корівник. 17 тварин загинули від осколкових поранень, стільки ж - дістали поранення.

Доповнення

Російські окупанти 7 грудня вночі обстріляли щонайменше дві громади в Сумській області із самохідної артилерійської установки (САУ).

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