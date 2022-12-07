Окупанти обстріляли ферму та амбулаторію на Сумщині: загинули тварини

Цитата

"На фото і відео наслідки учорашнього обстрілу Хотінської громади. Ворог одночасно ударив із САУ та мінометів. Вщент зруйнували сільську амбулаторію. Від удару зайнялася масштабна пожежа, приміщення повністю вигоріло", - написав він.



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Також він зазначив, що у місцевій фермі "прильоти" були в корівник. 17 тварин загинули від осколкових поранень, стільки ж - дістали поранення.

Доповнення

Російські окупанти 7 грудня вночі обстріляли щонайменше дві громади в Сумській області із самохідної артилерійської установки (САУ).