Прямі влучення: окупанти із САУ обстріляли житлові будинки на Сумщині

Цитата

«Близько першої ночі росіяни відкрили вогонь по Середино-Будській громаді. 9 ударів із САУ по двох прикордонних селах. Три хати суттєво пошкоджені, в одному з них, після вибуху сталася пожежа», - написав він в Telegram.

Також очільник регіону зазначив, що близько 02:00 ворог ударив із САУ по Зноб-Новгородській громаді. Зафіксовано 12 «прильотів».

Він додав, що вранці обстрілів не було.

Доповнення

Голова Сумської ОВА Дмитро Живицький повідомив, що російські окупанти протягом 6 грудня випустили по прикордонню 226 снарядів та мін. Під ворожими обстрілами були сім громад. Поранений 69-річний місцевий житель.