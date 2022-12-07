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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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Прямі влучення: окупанти із САУ обстріляли житлові будинки на Сумщині

Прямі влучення: окупанти із САУ обстріляли житлові будинки на Сумщині

Київ • УНН

 • 1060036 перегляди

КИЇВ. 7 грудня. УНН. Російські окупанти сьогодні вночі обстріляли щонайменше дві громади в Сумській області із самохідної артилерійської установки (САУ). Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький, інформує УНН.

Цитата

«Близько першої ночі росіяни відкрили вогонь по Середино-Будській громаді. 9 ударів із САУ по двох прикордонних селах. Три хати суттєво пошкоджені, в одному з них, після вибуху сталася пожежа», - написав він в Telegram.

Також очільник регіону зазначив, що близько 02:00 ворог ударив із САУ по Зноб-Новгородській громаді. Зафіксовано 12 «прильотів».

Він додав, що вранці обстрілів не було.

Доповнення

Голова Сумської ОВА Дмитро Живицький повідомив, що російські окупанти протягом 6 грудня випустили по прикордонню 226 снарядів та мін. Під ворожими обстрілами були сім громад. Поранений 69-річний місцевий житель.

Українські Національні Новини

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