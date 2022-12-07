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Прямые попадания: оккупанты из САУ обстреляли жилые дома в Сумской области

Киев • УНН

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КИЕВ. 7 декабря. УНН. Российские оккупанты сегодня ночью обстреляли по меньшей мере две громады в Сумской области из самоходной артиллерийской установки (САУ). Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий, информирует УНН.

Цитата

«Около часа ночи россияне открыли огонь по Середино-Будской громаде. 9 ударов из САУ по двум приграничным селам. Три дома существенно повреждены, в одном из них, после взрыва произошел пожар», - написал он в Telegram.

Также глава региона отметил, что около 2 часов враг ударил из САУ по Зноб-Новгородской громаде. Зафиксировано 12 «прилетов».

Он добавил, что утром обстрелов не было. 

Дополнение

Председатель Сумской ОВА Дмитрий Живицкий сообщил, что российские оккупанты в течение 6 декабря выпустили по приграничной 226 снарядов и мин. Под вражескими обстрелами было семь общин. Раненый 69-летний местный житель.

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