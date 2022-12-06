Сумська область: окупанти випустили по прикордонню 226 снарядів та мін, є поранений
Київ • УНН
КИЇВ. 7 грудня. УНН. Голова Сумської ОВА Дмитро Живицький повідомив, що російські окупанти протягом 6 грудня випустили по прикордонню 226 снарядів та мін. Під ворожими обстрілами були сім громад. Поранений 69-річний місцевий житель, передає УНН.
Деталі
Есманьську громаду російські військові обстріляли чотири рази. 20 мін, 60 снарядів із “Градів” та ще 12 зі ствольної артилерії розірвалися у прикордонних селах.
Осколкове поранення отримав 69-річний місцевий житель. У нього рвана рана щоки, чоловіку надали допомогу на місці. Також відомо про щонайменше три пошкоджені житлові будинки. В одному з них сталася пожежа.
У Миропільській громаді було два мінометні обстріли зі 120 мм калібру (всього 37 “прильотів”).
По Шалигинській громаді росіяни вдарили зі ствольної артилерії. Було 30 “прильотів”.
По Хотінській громаді ворог бив одночасно із САУ 122 мм калібру (4 снаряди) та мінометів (13 мін). В результаті обстрілу пошкоджена лікарня та дитячий садок. У лікарні почалася пожежа.
Юнаківська громада: було 12 “прильотів” із мінометів з території росії та ще 13 — із САУ.
Білопільську громаду ворог обстріляв із мінометів (15 “прильотів”).
Краснопільська громада: росіяни обстріляли прикордоння із САУ 120 мм калібру. Розірвалися 20 снарядів.
Нагадаємо
Російські військові обстріляли чоловічий монастир “Глинська пустинь”, який розташований у селі Соснівка Шосткинського району Сумської області. Внаслідок обстрілу пошкоджені адмінбудівля та господарчі будівлі.